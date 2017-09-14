В Киеве сегодня будет тепло и без осадков

08:30, 14 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua
В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер юго-западный, до 6.0 м/с.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание

Солнце в столице взошло в 06:31, а зайдет в 19:15.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 сентября, в Украине без осадков, на юге до +30°.

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