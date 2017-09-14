В Киеве сегодня будет тепло и без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября в столице без осадков, днем до +25°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер юго-западный, до 6.0 м/с.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание
Солнце в столице взошло в 06:31, а зайдет в 19:15.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 сентября, в Украине без осадков, на юге до +30°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°
Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +26 °
Влажность: 79 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков: 71 %
Восход: 05:43
Закат 20:38
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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