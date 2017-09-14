В Украине сегодня без осадков, на юге днем до +30° (карта)

08:05, 14 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 сентября, в Украине без осадков, на юге до +30°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

На западе Украины в четверг облачно с пояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +27°.

Прогноз на 14 сентября / УНИАН
Прогноз на 14 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.

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