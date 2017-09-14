Первые заморозки и снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на октябрь

07:04, 14 сентября 2017
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Во второй половине октября ожидаются температурные "качели".

В конце октября синопт/ getbg.net
В октябре синоптики прогнозируют заморозки / getbg.net

Погода в октябре будет изменчивой. Во второй половине месяца нас ждут постоянные перепады температуры воздуха, а к концу октября резкое похолодание и заморозки, передает Meteoprog.

Месяц будет дождливым, локально выпадет мокрый снег. В горах уже в начале месяца возможны заморозки.

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Средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре не превышает +7°…+10°, на юге страны +14°. Количество осадков составляет на юге 24-27 мм, на остальной территории страны 32-38 мм, в западных областях и на Закарпатье 43-56 мм. Температурные рекорды октября: абсолютный минимум температуры был зафиксирован в 1920 году и составил -22,6 °C; максимум температуры +35,3°C наблюдался в 1952 году.

Ранее Погода УНИАН сообщала, что по расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, октябрь будет более холодным, чем сентябрь. Первые две октябрьские недели почти каждый день будет идти дождь. В это время термометры покажут среднесуточную температуру 12—14 градусов тепла, а дневную — 15—17.

6 октября похолодает — среднесуточная температура опустится приблизительно до +9, а дневная — до +12 градусов. А 15 числа ожидаются первые заморозки. 

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