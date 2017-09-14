Первые заморозки и снег: синоптики дали прогноз погоды в Украине на октябрь
Во второй половине октября ожидаются температурные "качели".
Погода в октябре будет изменчивой. Во второй половине месяца нас ждут постоянные перепады температуры воздуха, а к концу октября резкое похолодание и заморозки, передает Meteoprog.
Месяц будет дождливым, локально выпадет мокрый снег. В горах уже в начале месяца возможны заморозки.
"Бабье лето" и похолодание в Украине: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь
Средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре не превышает +7°…+10°, на юге страны +14°. Количество осадков составляет на юге 24-27 мм, на остальной территории страны 32-38 мм, в западных областях и на Закарпатье 43-56 мм. Температурные рекорды октября: абсолютный минимум температуры был зафиксирован в 1920 году и составил -22,6 °C; максимум температуры +35,3°C наблюдался в 1952 году.
Ранее Погода УНИАН сообщала, что по расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, октябрь будет более холодным, чем сентябрь. Первые две октябрьские недели почти каждый день будет идти дождь. В это время термометры покажут среднесуточную температуру 12—14 градусов тепла, а дневную — 15—17.
6 октября похолодает — среднесуточная температура опустится приблизительно до +9, а дневная — до +12 градусов. А 15 числа ожидаются первые заморозки.
Погода в Украине
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Винница+27°... +17°
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Днепр+31°... +18°
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Донецк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запорожье+32°... +18°
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Ивано-Франковск+27°... +16°
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Киев+29°... +20°
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Кировоград+30°... +17°
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Луганск+31°... +14°
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Луцк+26°... +15°
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Львов+25°... +15°
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Николаев+32°... +18°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+26°... +15°
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Симферополь+30°... +16°
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Сумы+27°... +17°
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Тернополь+26°... +16°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницкий+26°... +16°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+30°... +19°
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Черновцы+26°... +19°