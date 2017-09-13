В Киеве завтра до +25°, без осадков

17:00, 13 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 14 сентября в столице без осадков, днем до +25°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +25°, вечером - до +20°. Ветер юго-западный, до 6.0 м/с.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание

Солнце в столице взошло в 06:31, а зайдет в 19:15.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября по всей Украине ожидается теплая и сухая погода.

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