В Украине завтра будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 14 сентября по всей Украине ожидается теплая и сухая погода.

Завтра в Украине без осадков / flickr.com Sergei Morugin

На востоке без осадков, температура днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +30°.

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На западе Украины в четверг облачно с прояснениями. Днем до +28°.

В северных областях без осадков. Температура до +25°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +27°.

Согласно народному прогнозу, 14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.

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