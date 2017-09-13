Китай готовится к тайфуну "Талим"
В Китае объявили "оранжевое" предупреждение в связи с приближением тайфуна "Талим".
"Талим", который может усилиться до супертайфуна, по прогнозам, должен выйти на юго-восточное побережье Китая с 14 на 15 сентября, сообщает Xinhua.
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Утром 13 сентября центр тайфуна находился над северо-западной частью Тихого океана, в 760 км к юго-востоку от провинции Чжэцзян, сила ветра в его центре достигала 38 м/с.
По данным Центральной метеостанции Китая, "Талим" будет продвигаться на северо-запад со скоростью 20 км/ч в направлении провинции Чжэцзян. В связи с тайфуном в среду и четверг в южной части Восточно-Китайского моря, в Тайваньском проливе, на востоке Тайваня и в провинции Фуцзянь ожидаются сильный ветер и ливни.
Напомним, жертвами тайфуна "Хато", который обрушился на юг Китая, стали 16 человек.
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