Китай готовится к тайфуну "Талим"

15:43, 13 сентября 2017
428
0

В Китае объявили "оранжевое" предупреждение в связи с приближением тайфуна "Талим".

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

"Талим", который может усилиться до супертайфуна, по прогнозам, должен выйти на юго-восточное побережье Китая с 14 на 15 сентября, сообщает Xinhua.

В Венесуэле из-за сильных ливней погибли четыре человека

Утром 13 сентября центр тайфуна находился над северо-западной частью Тихого океана, в 760 км к юго-востоку от провинции Чжэцзян, сила ветра в его центре достигала 38 м/с.

По данным Центральной метеостанции Китая, "Талим" будет продвигаться на северо-запад со скоростью 20 км/ч в направлении провинции Чжэцзян. В связи с тайфуном в среду и четверг в южной части Восточно-Китайского моря, в Тайваньском проливе, на востоке Тайваня и в провинции Фуцзянь ожидаются сильный ветер и ливни.

Напомним, жертвами тайфуна "Хато", который обрушился на юг Китая, стали 16 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине 19-22 июня
В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео) В Луцке пронесся ураган: город затопило и засыпало градом (видео)
Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео) Грозовые ливни не покинут Украину до конца недели: синоптики предупредили о непогоде (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей