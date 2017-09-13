В Киеве объявили штормовое предупреждение

14:42, 13 сентября 2017
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До конца суток 13 сентября в Киеве ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание

"В ближайший час с удержанием до конца суток 13 сентября в Киеве усилится ветер до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает.

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