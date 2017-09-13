В Киеве объявили штормовое предупреждение
До конца суток 13 сентября в Киеве ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание
"В ближайший час с удержанием до конца суток 13 сентября в Киеве усилится ветер до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +17°
-
Днепр+31°... +18°
-
Донецк+32°... +14°
-
Житомир+29°... +18°
-
Запорожье+32°... +18°
-
Ивано-Франковск+27°... +16°
-
Киев+29°... +20°
-
Кировоград+30°... +17°
-
Луганск+31°... +14°
-
Луцк+26°... +15°
-
Львов+25°... +15°
-
Николаев+32°... +18°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+26°... +15°
-
Симферополь+30°... +16°
-
Сумы+27°... +17°
-
Тернополь+26°... +16°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+32°... +17°
-
Хмельницкий+26°... +16°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+30°... +19°
-
Черновцы+26°... +19°