В Киеве объявили штормовое предупреждение

До конца суток 13 сентября в Киеве ожидается сильный ветер.

Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание

"В ближайший час с удержанием до конца суток 13 сентября в Киеве усилится ветер до 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает.