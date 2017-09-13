Синоптик рассказала, когда в Украину придет сильное похолодание

13:26, 13 сентября 2017
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С 21 сентября в Украине похолодает до 13-17 градусов тепла днем.

С 21 сентября в Украине похолодает / УНИАН
С 21 сентября в Украине похолодает / УНИАН

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"В ближайшее время погода ожидается с колебаниями температуры. Более существенное похолодание придет где-то с 21 сентября. Тогда прогнозируется 13-17 градусов тепла", - цитирует синоптика Еспресо.TV.

По прогнозу Диденко, завтра, 14 сентября, по всей Украине повысится температура воздуха, погода будет сухая.

Напомним, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает.

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