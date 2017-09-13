В Виннице выпал крупный град (фото, видео)

12:22, 13 сентября 2017
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В некоторых районах Винницы 12 сентября прошел сильный град.

У Вінниці пройшов сильний град / facebook.com/dimoooon
В Виннице прошел сильный град / facebook.com/dimoooon

Ливень в городе начался около 19:00 после дневной жары. Его сопровождала сильная гроза, а потом пошел град, говорится в сюжете ТСН. 

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Жители города делятся в соцсетях фотографиями и видео - льдинки сравнивают с перепелиными яйцами и сливами. 

Отмечается, что непогода длилась не более двадцати минут.

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