В Виннице выпал крупный град (фото, видео)

В некоторых районах Винницы 12 сентября прошел сильный град.

В Виннице прошел сильный град / facebook.com/dimoooon

Ливень в городе начался около 19:00 после дневной жары. Его сопровождала сильная гроза, а потом пошел град, говорится в сюжете ТСН.

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Жители города делятся в соцсетях фотографиями и видео - льдинки сравнивают с перепелиными яйцами и сливами.

Отмечается, что непогода длилась не более двадцати минут.