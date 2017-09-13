В Италии три человека погибли, провалившись в кратер вулкана

Семья из трех человек погибла в результате падения в кратер вулкана на юге Италии.

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Погибшими стали три члена туринской семьи, приехавшей посетить вулканическую местность Флегрейские поля в районе Неаполя. В этой зоне находятся многочисленные кратеры и вулканические образования, сообщает "РИА Новости".

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Родители пытались догнать 11-летнего сына, который перелез через заграждение и попал на запретную территорию в районе действующего вулкана. Свидетелем трагедии стал другой их сын.

По данным местных СМИ, взрослые упали в воронку, которая могла расшириться после недавних дождей. Смерть трех человек могла наступить от отравления ядовитыми газами, выделяющимися из-под поверхности.

Власти соседнего с местом происшествия города Поццуоло намерены создать комиссию, которая проверит условия безопасности в районе Флегрейских полей.

Напомним, на Гавайях продолжается извержение одного из самых активных вулканов мира - Килауэа.