Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

В течение 13-15 сентября во многих областях Украины ожидается пожарная опасность.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 13-15 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской будет преобладать пожарная опасность 5 класса.

Также в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается высокая (4 класса), 14-15 сентября местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает.