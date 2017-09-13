Жертвами урагана "Ирма" во Флориде стали 12 человек
В результате мощного урагана "Ирма" в американском штате Флорида погибли 12 человек.
Всего в США из-за урагана погибли 16 человек, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
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Так, 12 человек стали жертвами стихии во Флориде, трое – в Джорджии, еще двое – в Южной Каролине. Многие погибли в результате падения деревьев на дома или автомобили.
До сих пор миллионы людей на юго-востоке США остаются без электроэнергии.
Напомним, ураган "Ирма" стал причиной самого сильного за 100 лет наводнения в Джексонвилле (штат Флорида, США).
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