В Киеве сегодня без осадков, днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 сентября в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +19°. Ветер западный и юго-западный, до 5.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:29, а зайдет в 19:17.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает.

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