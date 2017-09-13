На западе Украины сегодня пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает

На западе сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +21°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +29°.

Прогноз на 13 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

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