На западе Украины сегодня пройдут дожди, во многих регионах похолодает (карта)

08:00, 13 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в Украине практически без осадков, во многих регионах похолодает

На западе сегодня пройдут дожди / УНИАН
На западе сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +21°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +29°.

Прогноз на 13 сентября / УНИАН
Прогноз на 13 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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