В Киеве завтра похолодает, днем температура до +21°

17:00, 12 сентября 2017
9
0

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com
В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +19°. Ветер западный и юго-западный, до 5.8 м/с.

Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

Солнце в столице взойдет в 06:29, а зайдет в 19:17. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 сентября, во многих регионах Украины похолодает, на западе пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео) В Индонезии во время шторма затонул туристический паром (видео)
Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео) Затопленные авто и воронки вместо дорог: несколько американских штатов накрыли наводнения (видео)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео) В Украину пришли настоящие тропики: синоптики спрогнозировали жаркое и богатое на катаклизмы лето (видео)
Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек Землетрясение в Японии: четверо погибших, число пострадавших возросло до 372 человек
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж) Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
В Киеве сегодня ясно, температура до +30° В Киеве сегодня ясно, температура до +30°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 26 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Лента новостей