В Киеве завтра похолодает, днем температура до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, 13 сентября в столице без осадков, днем до +21°.

В Киеве завтра без осадков / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +19°. Ветер западный и юго-западный, до 5.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:29, а зайдет в 19:17.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 сентября, во многих регионах Украины похолодает, на западе пройдут дожди.

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