Завтра во многих регионах Украины похолодает, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 13 сентября, во многих регионах Украины похолодает, на западе пройдут дожди.

В Украине завтра практически без осадков / galleryua.com, berlum

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди. Днем до +21°.

В северных областях без осадков. Температура до +21°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +29°.

Согласно народному прогнозу, 13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

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