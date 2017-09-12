Ураган "Ирма" привел к сильнейшему за 100 лет наводнению в Джексонвилле

15:46, 12 сентября 2017
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Ураган "Ирма" стал причиной самого сильного за 100 лет наводнения в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Уровень воды в некоторых районах в центральной части города может достигать 1,2 метра.

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"Исторический максимум подъема вод, установленный в 1864 году, уже преодолен", - цитирует ТАСС представителя Национальной метеослужбы Энжи Иньеди.

Власти города предупреждают местных жителей о необходимости избегать затопленных участков городских улиц, а те, кто не может покинуть своих домов и кому требуется помощь, должны вывешивать на дверях белые полотнища.

Напомним, не менее 10 человек погибли в результате урагана "Ирма" на Кубе.

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