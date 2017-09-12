На Закарпатье из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на реках

14:35, 12 сентября 2017
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В течение 12-13 сентября из-за сильных осадков на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

На реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com
На реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

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Так, 12-13 сентября в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, в пределах русел. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока, кратковременное повышение уровней воды на малых водотоках в населенных пунктах.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, 12 сентября в западных и южных регионах ожидается ухудшение погодных условий.

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