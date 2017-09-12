На Закарпатье из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на реках

В течение 12-13 сентября из-за сильных осадков на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

На реках Закарпатской области ожидаются подъемы уровней воды / galleryua.com

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Читайте также В Киеве сегодня будет солнечно и без осадков

Так, 12-13 сентября в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, в пределах русел. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока, кратковременное повышение уровней воды на малых водотоках в населенных пунктах.

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, 12 сентября в западных и южных регионах ожидается ухудшение погодных условий.