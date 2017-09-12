Жертвами урагана "Ирма" на Кубе стали 10 человек

13:26, 12 сентября 2017
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Не менее 10 человек погибли в результате урагана "Ирма" на Кубе.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ураган накрыл провинции Гавана, Матансас и другие регионы на западе и в центральной части Кубы. Большинство жертв погибли в результате обрушения домов и наводнения, вызванного ударом стихии, сообщает Xinhua со ссылкой на местный государственный телеканал.

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Ураган "Ирма" бушевал на Кубе с 8 по 10 сентября. Сильные дожди затопили немало домов, инфраструктура электроснабжения и туристические объекты получили серьезные повреждения, свыше миллиона жителей были эвакуированы.

Напомним, шторм "Ирма" на юго-востоке США ослаб до тропической депрессии - циклона самой низкой интенсивности.

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