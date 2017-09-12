На Гавайях "проснулся" один из самых активных вулканов мира (видео)

На Гавайях продолжается извержение одного из самых активных вулканов мира - Килауэа.

Извержение вулкана Килауэа / volcanoes.usgs.gov

Нынешнее извержение является сильнейшим за последние годы, говорится в сюжете ТСН.

Гора высотой более тысячи метров стоит посреди Тихого океана. В переводе с языка местных аборигенов Килауэа означает "огнедышащий". Он крайне переменчивый - извержение внезапно начинаются и завершаются в разных местах горы.