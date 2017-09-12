Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

12:36, 12 сентября 2017
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В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Во многих областях ожидается пожарная опасность / ГСЧС
Во многих областях ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня запад Украины накроют дожди, в остальных регионах будет жарко и без осадков (карта)

В частности, 12-15 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской будет преобладать чрезвычайный уровень (5 класса) пожарной опасности.

Кроме того, в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях ожидается высокая (4 класса), 14-15 сентября местами чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 12 сентября в западных и южных регионах ожидается ухудшение погодных условий.

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