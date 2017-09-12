Шторм "Ирма" ослаб до тропической депрессии

11:30, 12 сентября 2017
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Шторм "Ирма" на юго-востоке США ослаб до тропической депрессии - циклона самой низкой интенсивности.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

"Ирма" продолжит слабеть по мере продвижения вглубь континента. Сейчас циклон находится рядом с границей между штатами Джорджия и Алабама и продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью около 6,5 м/с, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую Национальную метеорологическую службу.

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Несмотря на ослабление, "Ирма" продолжает приносить с собой мощные ветра и проливные дожди.

Ранее сообщалось, что совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов.

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