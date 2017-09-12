Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 95 человек

10:27, 12 сентября 2017
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В результате мощного землетрясения в Мексике погибли 95 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ранее сообщалось о 90 погибших.

"Землетрясение… сильнее всего затронуло штаты Оахака, Чьяпас и Табаско, приведя к гибели 95 человек, сотням раненых и очень существенному материальному ущербу", - цитирует "РИА Новости" Министерство иностранных дел Мексики.

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Напомним, землетрясение магнитудой 8,0 произошло у тихоокеанского берега Мексики. Мексиканские спасательные службы сообщили, что это землетрясение стало самым сильным с 1985 года, когда погибли тысячи людей.

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