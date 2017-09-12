Синоптики предупреждают о дождях и шквалах на западе и юге Украины
Сегодня, 12 сентября, в западных и южных регионах ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Сегодня запад Украины накроют дожди, в остальных регионах будет жарко и без осадков (карта)
Так, 12 сентября днем в Карпатах сильный дождь, на западе страны грозы, в западных и южных областях местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.
Напомним, в течение 12-13 сентября в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках в населенных пунктах. Кроме того, в горных районах существует угроза схода селевых потоков.
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