В Киеве сегодня будет солнечно и без осадков

08:30, 12 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в столице без осадков, днем до +27°.

В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / holy-mozart.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер юго-восточный, до 5.9 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:19.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 12 сентября, в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается теплая погода.

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