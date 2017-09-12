Сегодня запад Украины накроют дожди, в остальных регионах будет жарко и без осадков (карта)

08:00, 12 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 сентября, в Украине практически без осадков, в большинстве регионов ожидается теплая погода.

На западе Украины сегодня пройдут дожди / УНИАН
На западе Украины сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

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На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +33°.

Прогноз на 12 сентября / УНИАН
Прогноз на 12 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Иван Постный пришел, лето красное забрал. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной.

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