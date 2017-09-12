Ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может превысить $290 миллиардов
До сих пор самым разрушительным стихийным бедствием в истории США считался ураган "Катрина" в 2005 году.
Совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов, или в 1,5 процента от ВВП страны.
Об этом телеканалу ABC сообщил президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс, передает ТСН. По его оценке, убытки от "Харви" и "Ирмы" будут рекордными.
Число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до 70 человек
"Ущерб от урагана "Ирма" составит около 100 миллиардов долларов, это эквивалентно половине процентного пункта ВВП. "Харви" стал стихийным бедствием, нанесшим самый большой ущерб нашей стране в ее истории — порядка 190 миллиардов долларов, что эквивалентно одному процентному пункту ВВП", — отметил он.
Майерс отметил, что при подсчете учитывались нарушения в работе предприятий, рост безработицы, потеря урожая, разрушения частной собственности и рост цен на бензин.
До сих пор наиболее разрушительным стихийным бедствием в истории США считался ураган "Катрина", обрушившийся на страну в августе 2005 года. Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.
Как сообщал УНИАН, для ликвидации последствий урагана "Харви" штату Техас требуется астрономическая сумма - около $180 млрд, заявил губернатор Грег Эббот. Он отметил, что "Харви" нанес даже больший ущерб, чем ураган "Катрина", опустошивший Новый Орлеан в 2005 году.
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