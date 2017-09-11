Запад и Юг завтра накроют шквалы с грозами, в остальных областях сохранится летняя жара

Синоптики предупреждают о ливнях в Карпатах и шквалы с грозами на западе и юге Украины.

В Карпатах пройдет сильный дождь \ Фото УНИАН

Синоптики предупреждают о ливнях в Карпатах и шквалах с грозами на западе и юге Украины. По данным Укргидрометцентра, завтра днем в Карпатах сильный дождь, на западе страны грозы.

Читайте также Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках ЗакарпатьяВо Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Херсонской областях местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Вместе с тем, как сообщается на странице гидрометцентра в Facebook, дожди завтра пройдут также в Винницкой и в западных областях.

"12 сентября в Украине переменная облачность. В западных и Винницкой областях ночью без осадков, днем умеренные, в Карпатах сильные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 25-30°, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях до 33°, в западных областях 18-23°", - говорится в сообщении.

Во Львове ночью без осадков, а днем будут идти кратковременные дожди. Температура ночью около 15°, днем 20-22° тепла.

Также синоптики прогнозируют, что в Одессе 12 сентября день будет солнечным. Ночью 17-19°, днем 26-28° тепла.

В Днепре завтра осадков не ожидается. Ночью 15-17°, днем 30-32° тепла.

В Харькове температура ночью 14-16°, днем 27-29° тепла.

В Карпатах ночью 11-16°, днем 16-21° тепла.

Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра днем будет 26-28 градусов тепла.