В Киеве завтра до +27°, без осадков

17:00, 11 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 сентября, в столице без осадков, днем до +27°.

В Киеве завтра будет тепло / kiev-live.com
В Киеве завтра будет тепло / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер юго-восточный, до 5.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:19. 

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода, похолодание и дождь ожидаются на западе.

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