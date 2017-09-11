В Киеве завтра до +27°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 12 сентября, в столице без осадков, днем до +27°.

В Киеве завтра будет тепло / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +23°. Ветер юго-восточный, до 5.9 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:28, а зайдет в 19:19.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода, похолодание и дождь ожидаются на западе.

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