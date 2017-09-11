Завтра в большинстве регионов Украины будет жарко, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 11 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 12 сентября в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода, небольшое похолодание и дожди ожидаются на западе.

На западе Украины завтра пройдут дожди / УНИАН
На западе Украины завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

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На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре Украины переменная облачность, температура днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Иван Постный пришел, лето красное забрал. Если птицы 12 сентября кружат высоко и не хотят улетать, то осень будет теплой, сухой и длительной.

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