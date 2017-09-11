Спасатели предупреждают о повышении уровней воды на реках Закарпатья

15:51, 11 сентября 2017
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В течение 12-13 сентября в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды.

На реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, без угрозы негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного стока, кратковременное повышение уровней воды на малых водотоках в населенных пунктах. Кроме того, в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины вернется теплая погода. Небольшой спад температуры синоптики обещают во вторник и среду.

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