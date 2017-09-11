В результате ливней в Китае 15 человек погибли или пропали без вести

В результате продолжительных дождей в ряде китайских районов погибли или пропали без вести 15 человек.

Иллюстрация / Reuters

Четыре человека погибли в городе Чунцин, двое погибли и семь пропали без вести в провинции Сычуань, еще двое погибли в провинции Юньнань, сообщает Xinhua со ссылкой на Министерство гражданской администрации КНР.

Читайте также Ураган "Ирма" затопил часть Майами и ослаб до второй категории (фото, видео)

Мощные дожди обрушились на территорию провинций Хэнань, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Шэньси и города Чунцин 8 сентября. Сложные погодные условия привели к наводнениям, сходу селевых потоков и оползней.

По состоянию на утро 11 сентября в зонах бедствия оказалось более 596 тыс. человек, в срочном порядке было эвакуировано приблизительно 6,7 тыс. человек. Стихия разрушила более 500 и повредила 2,7 тыс. построек. Экономический ущерб оценивается в 64,6 млн долларов США.

Напомним, столица Кубы Гавана пострадала от сильного наводнения, вызванного ураганом "Ирма".