В результате ливней в Китае 15 человек погибли или пропали без вести
В результате продолжительных дождей в ряде китайских районов погибли или пропали без вести 15 человек.
Четыре человека погибли в городе Чунцин, двое погибли и семь пропали без вести в провинции Сычуань, еще двое погибли в провинции Юньнань, сообщает Xinhua со ссылкой на Министерство гражданской администрации КНР.
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Мощные дожди обрушились на территорию провинций Хэнань, Хубэй, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Шэньси и города Чунцин 8 сентября. Сложные погодные условия привели к наводнениям, сходу селевых потоков и оползней.
По состоянию на утро 11 сентября в зонах бедствия оказалось более 596 тыс. человек, в срочном порядке было эвакуировано приблизительно 6,7 тыс. человек. Стихия разрушила более 500 и повредила 2,7 тыс. построек. Экономический ущерб оценивается в 64,6 млн долларов США.
Напомним, столица Кубы Гавана пострадала от сильного наводнения, вызванного ураганом "Ирма".
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