Пожар в Бразилии уничтожил 155 тысяч га леса
Лесной пожар в штате Токантинс на севере Бразилии уничтожил 155 тысяч га леса.
Пожар продолжается уже несколько дней, сообщает Xinhua со ссылкой на департамент охраны окружающей среды региона.
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Лесной пожар начался 28 августа в национальном парке Арагуая. К настоящему времени огонь распространился на площади 155 тыс. гектаров.
Сообщается, что источник возгорания находился в районе с самой густой растительностью. Специалисты полагают, что пожар негативно скажется на экологической ситуации в регионе.
В администрации национального парка допускают, что пожар мог произойти из-за сельскохозяйственной деятельности.
Напомним, за сутки на территории Николаевской области было зарегистрировано 17 пожаров сухой травы и мусора.
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