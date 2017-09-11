Пожар в Бразилии уничтожил 155 тысяч га леса

Лесной пожар в штате Токантинс на севере Бразилии уничтожил 155 тысяч га леса.

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Пожар продолжается уже несколько дней, сообщает Xinhua со ссылкой на департамент охраны окружающей среды региона.

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Лесной пожар начался 28 августа в национальном парке Арагуая. К настоящему времени огонь распространился на площади 155 тыс. гектаров.

Сообщается, что источник возгорания находился в районе с самой густой растительностью. Специалисты полагают, что пожар негативно скажется на экологической ситуации в регионе.

В администрации национального парка допускают, что пожар мог произойти из-за сельскохозяйственной деятельности.

Напомним, за сутки на территории Николаевской области было зарегистрировано 17 пожаров сухой травы и мусора.