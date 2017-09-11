Погода на неделю: в Украину вернется жара, на юге обещают до +35° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинство областей Украины вернется теплая погода. Небольшой спад температуры синоптики обещают во вторник и в среду.

В Украину вернется жара / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине будет тепло и без осадков. На востоке до +27°, на западе до +29°. В центре столбик термометра поднимется до +30°, на севере до +27°. На юге – до +32°.

Прогноз на 11 сентября / УНИАН

Во вторник, 12 сентября, в Украине местами пройдут дожди. В большинстве регионах сохранится жаркая погода - до +35°, на западе немного похолодает.

Прогноз на 12 сентября / УНИАН

В среду, 13 сентября, на западе и на севере похолодает. В остальных регионах до +33°.

Прогноз на 13 сентября / УНИАН

В четверг без осадков. Ночью по стране +12°...+15°, днем на западе и юге до +28°.

Прогноз на 14 сентября / УНИАН

В пятницу ясно и без осадков. В центре до +31°, в остальных регионах +17°...+29°.

Прогноз на 15 сентября / УНИАН

16 и 17 сентября без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черновицкой области - до +10°, на остальной территории +13°…+17°. Днем температура по стране +22°...+31°. В воскресенье ночью на западе до +9°, днем в Украине +22°...+32°.

Прогноз на 16 августа / УНИАН

Прогноз на 17 сентября / УНИАН

Народный прогноз

11 сентября - Иоанна Крестителя. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме. 12 сентября - святых Александра, Ивана, Павла. Иван Постный пришел, лето красное забрал. Примечали: если журавли на Киев полетели - жди ранней зимы.

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13 сентября - Положение пояса Пресвятой Богородицы. Журавли в этот день собираются на болоте "договоренность держать, каким путем-дорогой на теплые воды лететь".

14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. С этого дня начиналось "старое бабье лето" и уже улетали последние ласточки. Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым и солнечным. 15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели. 17 сентября – Вавилы-священномученика. Вавила - праздничные вилы, они стогов сена не делают, пластов не поднимают, на работу не спешат, тихо в безлюдном месте лежат.

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