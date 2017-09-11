Ураган "Ирма" ослаб до первой категории

Ураган "Ирма" 11 сентября ослабел до первой категории, продвигаясь к северу от города Тампа в штате Флорида.

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Стихия оставила по меньшей мере 3 млн жителей Флориды без электричества, повреждены дома, главным образом, крыши, сообщает Радио Свобода.

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Буря в эти выходные также затронула большую часть Карибского бассейна и Кубы. Ураган то стихал, то усиливался, но держался там на уровне 4-5 баллов. Известно о гибели по меньшей мере 24 человек.

Несмотря на уменьшение силы, ураган провоцирует на своем пути, в частности, в пределах Мексиканского залива, дожди и мощные ветры. 10 сентября во Флориде было зарегистрировано по меньшей мере три случая смерти от урагана. Накануне город Майами накрыли сильные дожди и мощный ветер.

Центр шторма пересек Форт-Майерс на юго-западе штата вечером 10 сентября.

Президент Дональд США Трамп объявил, что вскоре отправится во Флориду, чтобы оценить масштабы повреждений от стихии.

Ранее сообщалось, что более 3 миллионов потребителей остались без электроэнергии в результате урагана "Ирма" в американском штате Флорида.