На Николаевщине горело 22 гектара сухой травы и мусора

За сутки на территории Николаевской области было зарегистрировано 17 пожаров сухой травы и мусора.

На Николаевщине горела сухая трава / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Так, пожары были зафиксированы в Новоодесском, Снигиревском, Николаевском, Витовском, Новобугском районах, городах Николаев, Новая Одесса, Вознесенск, пгт. Еланец. Общая площадь, которую прошел огонь, составляет более 22 Га. Почти во всех случаях причиной возгораний становилось неосторожное обращение с огнем со стороны населения.

Напомним, в начале сентября в Лос-Анджелесе был объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров.