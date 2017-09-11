Столица Кубы пострадала от наводнения, вызванного ураганом "Ирма"
Столица Кубы Гавана пострадала от сильного наводнения, вызванного ураганом "Ирма".
Водой затопило знаменитую набережную Малекон и многие улицы вдоль береговой линии. На город обрушились 11-метровые волны, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологов.
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В некоторых районах люди передвигаются по пояс или даже по грудь в воде. По улицам плавают автомобили, мебель, обломки кровли. Некоторые гаванцы перемещаются по городу на самодельных лодках.
Один из местных жителей сообщил, что такое наводнение видит впервые.
"После сильных ливней у нас часто бывают подтопления, но такого наводнения никогда не было. В некоторых районах полностью затоплены первые этажи домов", - рассказал он.
Напомним, более 3 миллионов потребителей остались без электроэнергии в результате урагана "Ирма" в американском штате Флорида.
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