Столица Кубы пострадала от наводнения, вызванного ураганом "Ирма"

10:30, 11 сентября 2017
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Столица Кубы Гавана пострадала от сильного наводнения, вызванного ураганом "Ирма". 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Водой затопило знаменитую набережную Малекон и многие улицы вдоль береговой линии. На город обрушились 11-метровые волны, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологов.

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В некоторых районах люди передвигаются по пояс или даже по грудь в воде. По улицам плавают автомобили, мебель, обломки кровли. Некоторые гаванцы перемещаются по городу на самодельных лодках.

Один из местных жителей сообщил, что такое наводнение видит впервые.

"После сильных ливней у нас часто бывают подтопления, но такого наводнения никогда не было. В некоторых районах полностью затоплены первые этажи домов", - рассказал он.

Напомним, более 3 миллионов потребителей остались без электроэнергии в результате урагана "Ирма" в американском штате Флорида.

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