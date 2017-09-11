Ураган "Ирма" во Флориде оставил без электричества почти 4 млн потребителей
Более 3 миллионов потребителей остались без электроэнергии в результате урагана "Ирма" в американском штате Флорида.
По данным нескольких энергетических компаний штата, без электричества остались почти 4 миллиона человек.
Ураган "Ирма" надвигается на Флориду, власти приказали эвакуироваться около четверти населения штата (карта)
Как сообщает CNN, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 168 км/ч. Ожидаются новые разрушения, поскольку сейчас "Ирма" движется в направлении Тампы - третьего по размеру города штата Флорида.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел во Флориде режим крупного стихийного бедствия. Он приказал федеральным властям оказать помощь штату, на который обрушился ураган "Ирма".
Стихия "Ирма" забрала уже 28 жизней на Карибах
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