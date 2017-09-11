Ураган "Ирма" во Флориде оставил без электричества почти 4 млн потребителей

Более 3 миллионов потребителей остались без электроэнергии в результате урагана "Ирма" в американском штате Флорида.

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По данным нескольких энергетических компаний штата, без электричества остались почти 4 миллиона человек.

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Как сообщает CNN, ураган ослаб до второй категории, скорость ветра достигает 168 км/ч. Ожидаются новые разрушения, поскольку сейчас "Ирма" движется в направлении Тампы - третьего по размеру города штата Флорида.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел во Флориде режим крупного стихийного бедствия. Он приказал федеральным властям оказать помощь штату, на который обрушился ураган "Ирма".