В Киеве сегодня без осадков, днем до +27°
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 сентября, в столице без осадков, днем до +27°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.1 м/с.
Начало недели в Украине будет по-летнему жарким. Синоптики обещают до +29 (карта)
Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:21.
Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается теплая погода.
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Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 71 %
Давление: 768 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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