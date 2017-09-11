В Киеве сегодня без осадков, днем до +27°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 сентября, в столице без осадков, днем до +27°.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:21.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается теплая погода.

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