В Киеве сегодня без осадков, днем до +27°

08:30, 11 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 11 сентября, в столице без осадков, днем до +27°.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua
В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +20°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.1 м/с.

Начало недели в Украине будет по-летнему жарким. Синоптики обещают до +29 (карта)

Солнце в столице взошло в 06:26, а зайдет в 19:21.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается теплая погода.

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