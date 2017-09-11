В Украине сегодня будет тепло и без осадков (карта)

08:00, 11 сентября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине без осадков, в большинстве регионов ожидается теплая погода.

В Украине сегодня будет тепло / galleryua.com, berlum
В Украине сегодня будет тепло / galleryua.com, berlum

На востоке без осадков, температура днем до +27°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На Киев надвигается сильный ветер

На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура днем до +29°.

Прогноз на 11 сентября / УНИАН
Прогноз на 11 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.

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