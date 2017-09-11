"Огромный монстр": Трамп объявил во Флориде режим крупного стихийного бедствия из-за урагана "Ирма"

06:16, 11 сентября 2017
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Трамп отметил, что власти успешно координируют действия для минимизации ущерба от стихии.

Дональд Трамп / REUTERS
Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп ввел во Флориде режим крупного стихийного бедствия.

Как сообщает Reuters, он приказал федеральным властям оказать помощь штату, на который обрушился ураган «Ирма».

Ураган "Ирма" надвигается на Флориду, власти приказали эвакуироваться около четверти населения штата (карта)

Жители и предприятия смогут получить выплаты на временное размещение и ремонт жилья, а также недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь.

Федеральное правительство также возместит затраты местных властей на защиту граждан, а также большую часть издержек по удалению мусора.

Трамп назвал «Ирму» «огромным монстром». При этом президент отметил, что власти успешно координируют действия для минимизации ущерба от стихии.

Как сообщал УНИАН, некоторые районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара тропического шторма "Ирма". Однако, по мере продвижения по Флориде ураган "Ирма" ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона.

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