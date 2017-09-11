Ураган "Ирма" затопил часть Майами и ослаб до второй категории (фото, видео)

Ураган "Ирма" ослаб до второй категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона.

Ураган "Ирма" / REUTERS

Некоторые районы города Майами в штате Флорида оказались затопленными в результате удара тропического шторма "Ирма", пишет Би-Би-Си.

В настоящее время ураган достиг западного побережья штата, неся с собой ливни и наводнения.

К 22:00 по Гринвичу воскресенья, 10 сентября, категория урагана была понижена до второй из пяти по шкале Саффира - Симпсона. за несколько часов до этого ее понизили до третьей. Скорость ветра достигает 175 км в час.

Читайте также По мере приближения к Флориде ураган "Ирма" набирает силу (видео)

Финансовый район Майами Брикелл затоплен, высота подъема воды составила там около 60 см. Многие улицы города превратились в реки. Более миллиона жилых домов остались без электричества.

В Майами начальник полиции сообщил Би-би-си, что центр города покрыт слоем воды глубиной 60-90 см и что ветер порвал множество высоковольтных линий.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 51,4 м/с до 49,1 м/с, передает ТАСС.

Эпицентр в настоящий момент находится в 10 км к северу города Нейплс (штат Флорида). Ураган движется на север со скоростью 6,7 м/с.

Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что во Флориде сформировалось по меньшей мере пять торнадо.

Читайте также Ураган "Ирма" надвигается на Флориду, власти приказали эвакуироваться около четверти населения штата (карта)

Ураган "Ирма" ранее привел к значительным разрушениям в странах Карибского бассейна, где погибло не менее 27 человек.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп весьма обеспокоен дальнейшим продвижением урагана вдоль побережья Флориды и внимательно следит за этим.

The Scene In Downtown Miami pic.twitter.com/Uq6F5SDD1c — Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2017

На юге штата в районе известного курорта на острове Ки-Уэст отмечены сильный ветер и штормовые волны, которые заливают побережье. Высота волн достигает 4,6 метра. Всем жителям курортного города приказано эвакуироваться.