Из-за непогоды в Италии погибли по меньшей мере семь человек (фото)

Тела четырех человек были найдены в затопленном доме в городе Ливорно. Все они были членами одной семьи.

Reuters

Сильные ливни в итальянской области Ливорно привели к гибели по меньшей мере семи человек, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Читайте также В центральной части Италии произошло землетрясение Сообщается, что в течение двух часов в Ливорно выпало 260 миллиметров осадков, что равняется двум месячным нормам. В результате непогоды были затоплены десятки домов.

Reuters

Тела четырех человек были найдены в затопленном доме в городе Ливорно. Все они были членами одной семьи – отец, мать, двухлетняя девочка и дедушка. Спасателям удалось спасти лишь четырехлетнюю девочку.

Тело пятой жертвы непогоды было найдено в районе смещения грунтов, вызванного непогодой, еще одного погибшего человека нашли возле его дома. Седьмой человек погиб во время дорожного инцидента, который, возможно, был вызван ливнями.

Reuters

Отмечается, что число жертв в ближайшие часы может вырасти. Уже сейчас спасатели говорят о минимум трех пропавших без вести.