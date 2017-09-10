Из-за непогоды в Италии погибли по меньшей мере семь человек (фото)

20:24, 10 сентября 2017
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Тела четырех человек были найдены в затопленном доме в городе Ливорно. Все они были членами одной семьи.

Reuters
Reuters

Сильные ливни в итальянской области Ливорно привели к гибели по меньшей мере семи человек, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Corriere della Sera.

В центральной части Италии произошло землетрясение Сообщается, что в течение двух часов в Ливорно выпало 260 миллиметров осадков, что равняется двум месячным нормам. В результате непогоды были затоплены десятки домов.

Reuters
Reuters

Тела четырех человек были найдены в затопленном доме в городе Ливорно. Все они были членами одной семьи – отец, мать, двухлетняя девочка и дедушка. Спасателям удалось спасти лишь четырехлетнюю девочку.

Тело пятой жертвы непогоды было найдено в районе смещения грунтов, вызванного непогодой, еще одного погибшего человека нашли возле его дома. Седьмой человек погиб во время дорожного инцидента, который, возможно, был вызван ливнями.

Reuters
Reuters

Отмечается, что число жертв в ближайшие часы может вырасти. Уже сейчас спасатели говорят о минимум трех пропавших без вести.

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