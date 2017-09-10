По мере приближения к Флориде ураган "Ирма" набирает силу (видео)

На побережье Флориды повышается уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям многих районов. Губернатор штата Флорида Рик Скотт предупредил, что время для эвакуации уже прошло.

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На Флориду неумолимо надвигается разрушительный ураган "Ирма". По мере приближения к полуострову ураган усилился до 4-й категории. На юг Флориды, в преддверии самого урагана уже обрушились ливни и штормовые ветры, передает Би-би-си. Сегодня мощность "Ирмы" упала с пятой категории до третьей, но после того как этот ураган задел Кубу, его категория была вновь повышена до четвертой.

Читайте также Ураган "Ирма" надвигается на Флориду, власти приказали эвакуироваться около четверти населения штата (карта)Местные власти распорядились об эвакуации 6,3 млн жителей прибрежных районов - это более четверти всего населения штата. Сегодня вечером губернатор штата Флорида Рик Скотт предупредил, что время для эвакуации уже прошло: жителям Флориды предписано отправиться в укрытия, а также избегать путешествий по дорогам. По его словам, сейчас уже слишком поздно пытаться покинуть зоны риска.

Более 200 тыс. человек во Флориде уже оказались без электричества.

На данный момент "Ирма" продвигается в направлении города Тампа.

Скорость ветра в центре "Ирмы" сейчас достигает 210 км\ч.

Ранее ураган ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. Согласно заявлению кубинского правительства, он нанес значительный ущерб прибрежным поселениям и курортам и оставил без электричества несколько районов острова. Больше всего пострадал кубинский район Камагуэй.

По данным СМИ, скорость ветра на Кубе достигала 250 км\ч, высота волн - семи метров. Более миллиона кубинцев эвакуировались в ожидании урагана, сообщений о погибших нет.

"Ирма" практически полностью разрушила остров Барбуда, но обошла стороной Багамские острова.

"Ирма", как ожидается, достигнет побережья США около полудня (по местному времени) в воскресенье. Однако, на островах Флорида-Кис к юго-востоку от полуострова уже зафиксированы небольшие разрушения, около 76 тыс. человек остались без электричества. Предполагается, что именно на них придется основной удар стихии.

Глава федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях Брок Лонг заявил, что безопасных мест на архипелаге Флорида-Кис нет. "Вы очень рискуете, если не эвакуируетесь", - добавил он.

На пути урагана также находятся такие города, как Тампа и Сент-Питерсберг.

Губернатор штата Рик Скотт обратился к жителям, проживающим в подверженных риску районах, со строгим предупреждением. "Послушайте, время на исходе. Если вы к полудню не будете в пути на западном побережье [полуострова], вам нужно будет отправиться в укрытие, к друзьям, если вы не в зоне эвакуации. Избегайте автострад", - сказал он.

По его словам, в прибрежных районах высота штормовой волны может достигать почти четырех метров. Он добавил, что люди при таком разгуле стихии выжить не смогут.

Губернатор рассказал, что по всему штату десятки тысяч человек пережидают непогоду в убежищах. По информации СМИ, в некоторых местах убежища уже переполнены, и некоторым желающим пришлось отказать.

В Майами и округе Броуард был введен комендантский час, чтобы расчистить дороги от автотранспорта.

Международный комитет Красного Креста ранее сообщил, что уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от "Ирмы" и еще 26 млн остаются под угрозой.

Ураган разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.