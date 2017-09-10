Землетрясение века в Мексике: количество жертв возросло до 90 человек

17:46, 10 сентября 2017
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В Мексике уже более 48 часов продолжается спасательная операция после мощнейшего за сто лет 8-бального землетрясения. 

REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Мексике власти подтвердили гибель по меньшей мере 90 человек из-за мощного землетрясения, произошедшего на этой неделе.

В частности, в наиболее пострадавшем южном штате Оахака - 71 жертва, сообщил представитель службы гражданской обороны Хесус Гонсалес, передает  Deutsche Welle.

Между тем, на востоке страны ураган "Катя" по состоянию на утро воскресенья, 10 сентября, привел к гибели двух человек в результате схода селевых потоков.

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Ранее сообщалось, что в Мексике уже более 48 часов продолжается спасательная операция после мощнейшего за сто лет 8-бального землетрясения. До этого говорилось о 65 жертвах.

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