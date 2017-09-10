Число жертв сильнейшего за последних 100 лет землетрясения в Мексике возросло до 65

По меньшей мере 200 человек получили различные травмы. Президент страны Энрике Пенья-Ньето объявил день траура по погибшим.

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Число жертв самого мощного землетрясения в Мексике за последние сто лет возросло до 65. Спасатели продолжают искать выживших под завалами, передает Би-би-си. Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в ночь на пятницу.

Читайте также Отель в Мексике раскололся надвое из-за мощнейшего землетрясенияУсилия спасателей в настоящее время сосредоточены на штатах Табаско, Оахака и Чьяпас, которые сильнее всего пострадали от землетрясения.

В город Оахака выслана гуманитарная помощь, а также направлены полицейские с собаками.

Это самое мощное землетрясение на планете с сентября 2015 года, однако благодаря тому, что очаг залегал в 70 км от поверхности земли, оно ощущалось слабее, чем могло бы.

По меньшей мере 37 человек погибли в городе Хучитан, сообщают местные СМИ. Мэрия и множество других зданий оказались почти полностью разрушены. "Ситуация в Хучитане критическая, это самый ужасный момент в истории города", - заявила мэр Глория Санчес.

29-летний полицейский Видаль Вера, который не спал больше 36 часов, рассказал СМИ: "Я не могу вспомнить настолько ужасного землетрясения. Весь город сейчас - зона катастрофы. Много повреждений. Много смертей".

Землетрясение нанесло ущерб самому бедному и наименее развитому району Мексики, и реальный масштаб повреждений пока неясен.

По меньшей мере один человек погиб в Гватемале в результате землетрясения, рассказали местные власти.

Первый толчок произошел в 23:50 в четверг по местному времени (04:50 по Гринвичу в пятницу) и ощущался в радиусе нескольких сотен километров, в том числе в столице страны Мехико. Здания шатались, и люди в панике выбегали на улицу. Толчки продолжались в течение почти минуты.

Сразу после землетрясения Тихоокеанский центр по предупреждению цунами объявил, что на южное побережье Мексики могут обрушиться волны высотой свыше трех метров. Под угрозой цунами находились также побережья Сальвадора, Гондураса и Коста-Рики. Однако впоследствии было объявлено, что достигающие берегов Мексики волны не будут превышать 70 см.

Чьяпас - самый южный штат, на границе с Гватемалой. Местность там очень гористая, люди живут в отдаленных местах, и 25% населения составляют представители коренных народов Мексики. Штат популярен у туристов, которые приезжают сюда, чтобы увидеть хорошо сохранившиеся архитектурные памятники, такие как город древних майя Паленке.