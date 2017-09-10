Начало недели в Украине будет по-летнему жарким. Синоптики обещают до +29 (карта)

Почти по всей Украине будет удерживаться летняя жара - температура составит 29 градусов.

В Киеве завтра без осадков, солнечная погода \ flickr.com/photos/little_krawler

В понедельник, 11 сентября, в Украине ожидается солнечная погода. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в Украине ночью составит от 13 до 18 градусов, днем от 24 до 29 градусов, говорится в прогнозе Гидрометеоцентра.

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В Киеве завтра без осадков, солнечная погода. Температура ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.

На Западе также ожидается солнечная погода. Температура ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.

В южных областях понедельник будет солнечным. Температура ночью 16-18 градусов, днем 27-29 градусов.

В восточных областях 11 сентября также без осадков. Температура ночью 12-15 градусов, днем 26-29 градусов.

В Карпатах 11 сентября также без осадков. Температура ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.