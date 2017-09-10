Начало недели в Украине будет по-летнему жарким. Синоптики обещают до +29 (карта)
Почти по всей Украине будет удерживаться летняя жара - температура составит 29 градусов.
В понедельник, 11 сентября, в Украине ожидается солнечная погода. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура в Украине ночью составит от 13 до 18 градусов, днем от 24 до 29 градусов, говорится в прогнозе Гидрометеоцентра.
Синоптики прогнозируют в начале следующей недели в Киеве солнечную погоду и 26-28 градусов тепла
В Киеве завтра без осадков, солнечная погода. Температура ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.
На Западе также ожидается солнечная погода. Температура ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.
В южных областях понедельник будет солнечным. Температура ночью 16-18 градусов, днем 27-29 градусов.
В восточных областях 11 сентября также без осадков. Температура ночью 12-15 градусов, днем 26-29 градусов.
В Карпатах 11 сентября также без осадков. Температура ночью 13-15 градусов, днем 27-29 градусов.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°