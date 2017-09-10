Синоптики прогнозируют в начале следующей недели в Киеве солнечную погоду и 26-28 градусов тепла
В целом в Украине в начале недели будет малооблачно и тепло.
Синоптики прогнозируют в начале следующей недели, в понедельник, 11 сентября, в Киеве солнечную погоду с температурой 26-28 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Отмечается, что температура ночью в столице составит 14-16 градусов тепла.
«В Украине в начале недели будет ясно и тепло. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17, на крайнем юге 18-20, в восточных областях и на Сумщине 7-12; днем 24-29, в южной части местами 31 градус тепла», - говорится в сообщении.
На юге, в Одессе, без осадков. Температура ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.
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На западе страны, во Львове, будет сухо и тепло. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29.
В Днепре синоптики осадков не ожидают. Температура ночью 11-13, днем 26-28.
В Харькове понедельник будет теплым и почти безоблачным. Температура ночью 10-12, днем 24-26 градусов тепла.
Завтра в Карпатах синоптики также ожидают хорошую погоду. Температура ночью 9-14, днем 17-22.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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