Синоптики прогнозируют в начале следующей недели в Киеве солнечную погоду и 26-28 градусов тепла

В целом в Украине в начале недели будет малооблачно и тепло.

Осенний сентябрь еще порадует теплом / фото УНИАН

Синоптики прогнозируют в начале следующей недели, в понедельник, 11 сентября, в Киеве солнечную погоду с температурой 26-28 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Отмечается, что температура ночью в столице составит 14-16 градусов тепла.

«В Украине в начале недели будет ясно и тепло. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17, на крайнем юге 18-20, в восточных областях и на Сумщине 7-12; днем 24-29, в южной части местами 31 градус тепла», - говорится в сообщении.

На юге, в Одессе, без осадков. Температура ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Читайте также В Украину возвращается "лето", синоптики обещают до +31° (карта)

На западе страны, во Львове, будет сухо и тепло. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 27-29.

В Днепре синоптики осадков не ожидают. Температура ночью 11-13, днем 26-28.

В Харькове понедельник будет теплым и почти безоблачным. Температура ночью 10-12, днем 24-26 градусов тепла.

Завтра в Карпатах синоптики также ожидают хорошую погоду. Температура ночью 9-14, днем 17-22.