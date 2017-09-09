В Украину возвращается "лето", синоптики обещают до +31° (карта)

15:15, 9 сентября 2017
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Такая же теплая погода прогнозируется и на 11 и 12 сентября.

В нашей стране будет снова тепло / фото УНИАН
В нашей стране будет снова тепло / фото УНИАН

Завтра, 10 сентября, на всей территории Украины ожидается по-летнему солнечная погода с температурой воздуха днем 26-28 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Также отмечается, что самая теплая погода (до 30-31 градусов) будет в Херсонской и Николаевской областях, во всех других регионах максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов тепла.

фото facebook.com/ukrgmc.official
фото facebook.com/ukrgmc.official

Ночью средняя температура воздуха составит 15-17 градусов.

При этом осадков во всех регионах не ожидается, а средняя влажность воздуха составит 48%.

По данным гидрометцентра, такая же теплая погода прогнозируется на 11 и 12 сентября.

Как сообщала Погода УНИАН, после резкого похолодания и дождей в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду.

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