В Украину возвращается "лето", синоптики обещают до +31° (карта)
Такая же теплая погода прогнозируется и на 11 и 12 сентября.
Завтра, 10 сентября, на всей территории Украины ожидается по-летнему солнечная погода с температурой воздуха днем 26-28 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Погода на выходные: в Украину придет "бабье лето", на юге до +30° (карта)
Также отмечается, что самая теплая погода (до 30-31 градусов) будет в Херсонской и Николаевской областях, во всех других регионах максимальная температура воздуха достигнет 28 градусов тепла.
Ночью средняя температура воздуха составит 15-17 градусов.
При этом осадков во всех регионах не ожидается, а средняя влажность воздуха составит 48%.
По данным гидрометцентра, такая же теплая погода прогнозируется на 11 и 12 сентября.
Как сообщала Погода УНИАН, после резкого похолодания и дождей в Украине в ближайшее время погода улучшится. Антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду.
Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°