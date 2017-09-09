Ураган "Ирма" надвигается на Флориду, власти приказали эвакуироваться около четверти населения штата (карта)

"Ирма" будет бушевать во Флориде и принесет с собой затопления.

Ураган "Ирма" / REUTERS

Мощный ураган "Ирма" надвигается на Флориду, местные власти уже приказали эвакуироваться 5,6 млн жителей - это около четверти всего населения штата.

В ночь на субботу мощность урагана достигла максимальной пятой категории, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ожидается, что "Ирма" - один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие - обрушится на Флориду в воскресенье утром, принеся с собой разрушения и затопление.

В настоящее время ураган приблизился к северной части Кубы, где расположена столица Гавана, вызвав сильные ливни и ветер скоростью около 250 км в час.

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По данным Национальной службы предупреждения об ураганах в США, сила ветра в 03.00 часа утра по Гринвичу в субботу достигала 257 км/ч, а его эпицентр находился в 190 км к юго-востоку от кубинского города Кайбарьен, который расположен в северной провинции Вилла-Клара. В некоторых районах острова отключено электричество, есть перебои со связью, однако синоптики надеются, что ураган пройдет лишь по касательной, позволив избежать значительных разрушений на острове.

По последним данным, ураган унес жизни по меньшей мере 21 человека.

Международный комитет Красного Креста ранее сообщил, что уже более миллиона жителей островов Карибского бассейна пострадали от "Ирмы" и еще 26 млн остаются под угрозой.